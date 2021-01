„Momentálně je Olymp na jiném levelu. Můžeme vzpomínat, kdy jsme tady vyhráli před dvěma lety. Teď tyto kvality nemáme. Dokážeme ukázat pouze v krátkých pasážích,“ uznal na svazovém webu trenér Zubřic Radim Vlček.

Přerovanky, kterým se do sestavy vrátila smečařka Polášková, sice šly v úvodech prvního i druhého setu do vedení, v dalším průběhu ale neměly šanci. „Z naší strany to nebyl výkon, který umíme hrát. Udělaly jsme několik hloupých chyb, a tak se nám to celé sesypalo. Během zápasu bylo vidět, že soupeř je zkušenější a lepší,“ uvedla nahrávačka Lucie Zatloukalová, která při absenci Sandry Kotlabové plnila roli kapitánky.

„Kdyby tady byli diváci, tak by viděli atraktivní výměny. Ale když se dostaneme trošku pod nějaký tlak, tak začneme kupit chybu za chybou. Toto nás provází celou sezónu. Za sebe tvrdím, že jsme neodvedli to, co umíme,“ doplnil Radim Vlček.

Zubřice tak nenavázaly na dobrý výkon z palubovky brněnských Šelem. Nyní už se ale musí soustředit na 2. kolo Českého poháru. Do Přerova ve středu dorazí Ostrava. Duel je na programu od 18 hodin.

PVK Olymp Praha – Volejbal Přerov 3:0 (15, 12, 17)

Nejvíce bodů: Hodanová 14, Brichtová 13, Komárková 11 – Diatková 14, Pavlová 5, Polášková 4.

Rozhodčí: Marschner, Poláček. Bez diváků.

Olymp: Komárková,Šimáňová, Smutná, Hodanová, Purchartová, Brichtová, libero Pešková. Střídala: Jaňourová. Trenér: Stanislav Mitáč.

Přerov: Zatloukalová, Polášková, Pavlová, Diatková, Šádková, Benediktová, libero Kulová. Střídaly: Semerádová, Plešingrová, Boudová, Dlouhá. Trenér: Radim Vlček.