„Uvidíme, na co to bude stačit. Budeme hodně doplněni mladými hráčkami. Vynasnažíme se tuhle sezonu využít hlavně k tomu, abychom obehráli mladé hráčky a připravili je na nadcházející ročník,“ nastínil hlavní trenér Radim Vlček, který zůstává u kormidla Zubřic. „Domluvili jsme se, že v této těžké době určitě od týmu neodejdu,“ doplnil impulsivní kouč.

Zatímco v uplynulých sezonách jsme byli v Přerově zvyklí na přítomnost zajímavých amerických hráček, které často u řeky Bečvy poprvé okusily příchuť profesionálního evropského volejbalu, tentokrát bude klub s největší pravděpodobností nucen hrát bez cizinek.

„Je to tak. I vzhledem k situaci kolem koronaviru a s ohledem na finance. Ta možnost tam je, pokud by to šlo až někdy během sezony. Nejdeme tím směrem jako Olomouc, která si může už teď dovolit pět cizinek,“ vysvětlil Radim Vlček.

Ten je si dobře vědom, že klub se musí připravit na další těžkou prověrku, během níž dost možná bude bojovat o záchranu nejvyšší soutěže. Podobně na tom ale může být následkem koronaviru více celků.

„Těžko se to dopředu odhaduje. Podle mě se může extraliga zase rozdělit na finančně hodně silnou polovinu a tu slabší. Budeme se snažit co nejvíce konkurovat, ale už teď si dovolím tvrdit, že nás čeká jedna z nejtěžších sezon vůbec,“ naznačil trenér.

Po povedené sezoně 2018/2019 v Přerově zůstaly pouze nahrávačka Lucie Zatloukalová, libero Nikola Vaňková a odchovankyně Barbora Šádková. Další informace o tom, jak může tým vypadat v novém ročníku extraligy, přinese klub v následujících dnech.