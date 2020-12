Společnost je totiž ve stoprocentním vlastnictví statutárního města Přerova a nemůže žádat o podporu ze strany státu. Město tak vlastní organizaci pochopitelně vyšlo vstříc. Vzhledem k pátečnímu zpřísnění vládních opatření budou ale Sportoviště Přerov nejspíš v problémech i nadále. „Každý týden v tomto stavu kumulujeme ztrátu zhruba 400 tisíc korun. Na příští rok máme předjednaný a schválený rozpočet stejný, jako byl ten na letošní rok. Ale pokud ho zahájíme v lednu zavřením, tak to nebude zrovna dobrý start,“ kroutí hlavou Jaroslav Hýzl.

Plavecký areál jste znovu otevřeli v sobotu 6. prosince, teď opět musíte zavřít. Jaká je situace na přerovském bazénu?

Veřejnost si k nám tu cestu bohužel úplně nenašla. Ale ti skalní, kteří si život bez bazénu nemohou představit, se tam samozřejmě objevili. Návštěvnost ale nedosahuje toho, co dřív. V období před Vánocemi se to dá očekávat. Spíš mě trápí to, co lidé budou dělat v momentě, kdy je veškerý sport zakázaný.

Kromě individuálního sportování nebo lyžování…

To sice ano, ale na sjezdovkách, zvlášť u nás, to bude asi dost šílenství. Do Alp nikdo nepojede, takže svahy budou obsypané lidmi. Co se týče standardního sportování, tak o svátcích lidé mezi pohádkami a jídlem šli plavat. Návštěvnost vždy byla veliká. A my jim to všechno zavřeme. Nedává to vůbec smysl v momentu, kdy jsou plné obchody, autobusy, vlaky a tak dále.

Co tedy páteční opětovné zavření pro plavecký areál znamená?

Jedna věc je zmatek v provozu, ve směnách lidí, co u nás pracují. Pak tady máme zmatek u sportovců, co u nás trénují. Kdybychom věděli, že, dejme tomu 4. ledna, budeme moci otevřít, tak se voda určitě nebude vypouštět a budeme ji dál udržovat. Ale když nás zavřou i v lednu a my budeme moci otevřít třeba až v únoru nebo březnu, což nerad predikuji, tak budeme muset přemýšlet, co budeme dělat. Já to nevím. Je to všechno tak nepředvídatelné. Myslel jsem, že PES nám pomůže se v tom orientovat. Ale jak je vidět, v pondělí nám ukázali, že vlastního PSA roztrhali na kusy a dva segmenty to odnesly – hospody, hotely a sportovní areály. Přitom nikde není konkrétně u sportu dokázáno, že se virus šíří právě na sportovištích. Protože kdo jde cvičit? Kdo jde trénovat? No, většinou zdravý člověk. Navíc, sportoviště je možné uhlídat, co se týče počtu návštěvníků a jejich shlukování. Ale u pokladen, u pečiva, u zeleniny, u masa? Tam se stojí fronty. Stačí se podívat na plné autobusy. Ale uzavřou se sportoviště.

Takže možná budete vypouštět vodu?

Na základě toho, co se děje, zatím vypouštět nebudeme. Nebudeme vodu moc ohřívat, budeme ji jen lehce udržovat, aby cirkulovala a nestála. Já ale opravdu nevím. Jsem z toho už tak zmatený, že mám strach udělat jakékoliv rozhodnutí, protože žádné nebude správné.

Jak to vypadá se zimním stadionem? Hrozí opět rozpuštění ledu, když jej mohou užívat pouze prvoligoví hokejisté?

Ne. Prozatím, díky tomu, že profesionální sport je povolen, musíme udržovat led pro A-tým. Aby byl led stoprocentní, stojí nás to třicet tisíc denně. Teď si hokejisté pronajmou, dejme tomu, dvě až tři hodiny denně. Normálně jedeme i s veřejností od šesti ráno do jedenácti do večera. Hlavně ale, co mladí hokejisté, kteří nemůžou trénovat? Vždyť se jich pak vrátí půlka. Vidím to u všech sportovních oddílů. Děti toho sportu budou nechávat a zleniví nám populace.

Co vaše sportovní kariéra? Rok 2020 vám zkomplikovalo kromě covidu i zranění. Jaké jsou ale plány na příští rok?

Já se bojím cokoliv plánovat. Mám dva odložené závody z letoška. Jeden má být v květnu v Nepálu, který se možná zase přesune. Druhým by měl být v červenci Ironman v Klagenfurtu. Ten už jednou odvolali a v Rakousku se s tím nepářou. Prostě to odvolají, vše zavřou a hotovo. Čert ví, co bude za půl roku, nevíme. Jestli pomůže očkování, byl bych rád.