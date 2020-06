Basketbalové turnaje v sokolovně uzavřeli žáci. Pak se rozebrala palubovka

Hanácká bitva kategorie žáků do patnácti let v sobotu uzavřela sérii basketbalových akcí v přerovské sokolovně. V posledním z turnajů O rotační pec si to rozdali domácí TBS Přerov s prostějovskými Orly a SK UP BCM Olomouc. Domácí brali stříbro.

Žáci U15 | Foto: archiv TBS Přerov