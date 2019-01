FOTOGALERIE / Už od předminulé sezony v Přerově chybí mužský basketbal. S ním odešlo bohužel i tradiční, atraktivní a často velmi napínavé derby oblastního přeboru s Lipníkem nad Bečvou.

Neplatí to však na sto procent. Lipník totiž v pátek večer hostil ve šlágru Středomoravské ligy rezervní tým Zlína, za který z deseti hráčů nastoupilo hned sedm odchovanců Přerova.

„Mužský basketbal tady prakticky zanikl, bylo málo hráčů na tréninky i zápasy. Na vině byly odchody několika borců kvůli zaměstnání nebo jiným povinnostem. Útočiště nám poskytl Zlín, za který už několik Přerovanů hrálo a pendlovalo i do první ligy,“ vysvětlil Tomáš Fridrišek, jeden ze zkušených matadorů, bývalých hráčů přerovského Sokolu, kteří nyní oblékají zlínský dres.

To v Lipníku mají spíše opačné starosti. Stejnou soutěž dokonce hraje mužský B-tým, áčko vloni bojovalo po historickém postupu ve 2. lize, kde se však potkalo s nezvykle kvalitní konkurencí a ihned sestoupilo zpět. Aktuálně se stejně jako Zlín B rve o nejvyšší příčky Středomoravské ligy.

„Před sezonou byly naše ambice nejvyšší možné. Bohužel kádr doznal několika změn už v průběhu podzimu, takže reálně můžeme teď pomýšlet na konečné třetí místo. Cílem je nyní hlavně stabilizace kádru,“ přiblížil dlouholetý rozehrávač Lipníku František Školoudík.

ROZHODLY PRVOLIGOVÉ POSILY

Domácí by mohli pomýšlet i na druhé místo tabulky, to by však v pátečním „skoroderby“ museli v nové sportovní hale v Lipníku nad Bečvou porazit přerovsko-zlínského soupeře. Za ten navíc nastoupila dvojice z prvoligového kádru – Jan Krutílek a přerovský odchovanec Roman Menšík.

Po nevýrazné první čtvrtině, během níž na obou týmech nejspíš byla ještě znát těžkopádnost po vánočních svátcích a silvestrovských oslavách (padlo v ní pouhých 13 bodů), převzal otěže zápasu do svých rukou Zlín. Přes snahu o vzpouru Lipníku v poslední čtvrtině zvítězil o devět bodů. Hosty za výhrou táhli hlavně Krutílek s Menšíkem, který po zranění předvedl výborný výkon, a Děrdou, dalším bývalým basketbalistou Přerova.

„Náskok jsme udrželi díky skvělé zónové obraně a nenechali jsme soupeře využít jeho velkou zbraň, kterou je střelba z tříbodové vzdálenosti,“ pochvaloval si Tomáš Fridrišek.

Domácí mrzela hlavně nepovedená druhá čtvrtina.

„Vánoční pauza šla poznat na obou družstvech. Hosté byli organizovanější, v útoku měli rozdílové hráče z první ligy. V obraně zase hráli zónu, se kterou jsme si celý zápas nevěděli rady. Vítězství Zlína bylo prostě zasloužené,“ uznal František Školoudík, nejlepší střelec Lipníku.

Zlín s přerovskými basketbalisty se tak posunul do čela Středomoravské ligy, k prvenství a možnému postupu do 2. ligy však potřebuje v odvetě porazit na domácí palubovce BCM Olomouc o sedm bodů. Klíčové utkání je na programu v pátek 18. ledna večer ve zlínské sportovní hale Zelené.

BK Lipník n. B. - SKB Zlín B/U19 55:64 (6:7, 15:27, 34:48)

Body: Školoudík 17, Siegfried 12, Schuster 7, Petrák 6, M. Pospíšil 5, Luštický 3, Brázda 3, Sedláček 2 – Krutílek 16, Menšík 15, Děrda 14, Klimek 6, Hřib 5, Ptáček 3, Fridrišek 2, Marek 2.



Tabulka:

1. Zlín B 12 11 1 885:690 23

2. Lipník A 12 10 2 939:628 22

3. BCM Olomouc 11 11 0 877:649 22

4. Orli Prostějov 10 7 3 824:631 17

5. UP Olomouc B 11 6 5 767:623 17

6. Mohelnice 12 5 7 784:868 17

7. Valašské Meziříčí B 10 6 4 689:583 16

8. TJ Šumperk B 11 5 6 634:680 16

9. Dukla Olomouc 11 3 8 596:850 14

10. Postřelmov 13 2 11 606:898 14

11. Sigma Hranice 12 1 11 669:891 13

12. BK Lipník B 11 1 10 576:855 12