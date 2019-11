Přes zdravotní komplikace, které přinesly absence některých hráček, se domácí basketbalistky prezentovaly od prvních minut kvalitní obranou, která nutila soupeřky ke střelbě z větší vzdálenosti. Ta se jim dařila pouze v první čtvrtině, pak už dominovaly Přerovanky.

„Hrály jsme hodně do těla, nenechávaly jsme prostor pro zakončení v blízkosti koše. Na začátku druhého poločasu se soupeřky pokusily chvíli vzdorovat, ale nenašly odpověď na naši tvrdou obranu a úspěšné protiútoky,“ hodnotila utkání zraněná hrající trenérka Přerova Monika Verlíková.

Pochválila i fanoušky v tělocvičně SŠT Kouřílkova, kteří se mohli přesvědčit, že i ženský basketbal umí být pěkně tvrdým sportem. Šlo zkrátka o hanácké derby se vším všudy.

Vyhrocené chvíle

„Prolétla tam i facka, bylo to v jednu chvíli trošku vyhrocené, ale ustály jsme to tak, jak to mělo být. V rámci fair play, což je důležité,“ řekla k nejkontroverznějšímu momentu utkání autorka čtyř přerovských bodů Michaela Chodilová, která se dostala do křížku s olomouckou Ingrid Pickovou.

Přerovanky jinak potěšily oko fanouška a hlavně zapsaly třetí výhru ve čtvrtém utkání sezony. V tabulce soutěže jsou třetí a soupeřky před sebou mají na dostřel.

„Děkuji hráčkám za sympatický týmový výkon, jde vidět, že se zápas od zápasu sehráváme víc a víc,“ pochvaluje si Monika Verlíková.

Další utkání sehraje TBS 1. prosince v Ostravě, doma se věrným fanouškům představí už v pátek 6. prosince, kdy je od 18.30 na programu přeložený duel s pátým Krnovem.

TBS Přerov – SK UP Olomouc B 75:39 (22:15, 41:30, 59:34)