K vidění byla také výstava fotografií, starých alb, výstřižků z denního tisku či nejrůznějších ročenek. Kus historie symbolizovaly také parkety staré palubovky sokolovny, které si mnozí se zlatým upomínkovým štítkem odnášeli domů. Mezi nimi i jeden z nejúspěšnějších odchovanců historie přerovského basketbalu Kamil Švrdlík, bývalý reprezentant a aktuálně hráč Pardubic.

„V téhle současné situaci nám odpadl jeden zápas, takže zrovna mám volno. Využil jsem toho, abych se potkal s přáteli. Jsem za to rád, že jsem se viděl třeba i s některými, se kterými jsem začínal. Myslel jsem, že mi to vůbec nevyjde,“ přiznal bývalý pivot Prostějova či Zlína.

Na palubovce se sice během utkání generace do 40 let neukázal, zajímavý mač, který skončil málo vídanou remízou 55:55, ale bedlivě sledoval.

„Bylo to hodně na poslední chvíli, takže jsem nad tím, že bych hrál, ani nepřemýšlel. Kdybych to věděl dopředu, tak bych si určitě zahrál. Klobouk dolů před klukama, ocenil bych tu hodinu v kuse, co borci hráli,“ usmíval se Švrdlík.

Večer se akce přesunula do společenského sálu přerovského pivovaru, kde došlo i na tanec a vydatný večírek. „Jsem spokojený, přestože přišlo kvůli koronaviru méně lidí, než jsme čekali,“ prozradil předseda pořádajícího TBS Přerov Ivan Fašánek.

„Jsme rádi, že jsme se mohli potkat, vypadá to, že se všichni bavili a jsou spokojení,“ usmívala se závěrem organizátorka Eva Filipová.