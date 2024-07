Když Janu Novotnou v roce 1981 viděl dnes již zesnulý Petr Huťka hrát Pardubickou juniorku, okamžitě poznal, že jde o výjimečnou hráčku a z Brna ji přivedl do Přerova. Pozdější vítězka Wimbledonu o několik let později sama na stejných kurtech u řeky Bečvy trénovala dnešní finalistku slavného travnatého grandslamu Barboru Krejčíkovou.

V roce 2017 zesnulá legenda by jistě byla moc pyšná. „Jana je moje inspirace. Bojuju o každý míč, protože přesně to by po mně chtěla. Moc mi chybí,“ řekla Krejčíková po postupu do finále.

Spojení Přerov a Barbora Krejčíková oficiálně trvalo tři roky. Krejčíková byla přerovskou hráčkou v letech 2017 – 2019. Už předtím se ale na Hané pohybovala.

Například v roce 2015 ji v Tenisové extralize v barvách Přerova vedla kromě Petra Huťky a jeho synů i Jana Novotná. O rok dříve se semifinálová skupina nejvyšší české soutěže družstev konala v Přerově.

close info Zdroj: Archiv TK Precheza Přerov zoom_in Jana Novotná jako trenérka TK PRECHEZA PŘEROV 2015 při extralize.Zleva: G. Lorenzo, Pavel Huťka, M. Copil, P. Mendesová, I. Sijsling, Z. Jurgen, A. Karatsev, R. Siwy. Dole: K. Muchová, B. Krejčíková, Petr Huťka, Jana Novotná, Daniela Huťková, Petr Huťka

Za TK Precheza poté Krejčíková nastupovala i v dalších letech. V roce 2020 už ale hájila barvy Prostějova.

Barbora Krejčíková v Přerově hrála také Zubr Cup. Naposledy v roce 2020 po koronavirové krizi coby největší hvězda v 1. kole porazila Lindu Noskovou, aby posléze z turnaje odstoupila.

V roce 2015 Krejčíková ovládla ITS Cup v Olomouci.