/FOTO + VIDEO/ Třetí závod seriálu mistrovství České republiky v autokrosu hostila o víkendu Přerovská rokle. Vládce posledních závodů v „Údolí mamutů“ Petr Nikodém se tentokrát musel v královské divizi Super Buggy sklonit před Vojtěchem Vaculíkem s autem z dílny přerovského konstruktéra Ladislava Hanáka.

MČR v autokrosu 2023 v Přerově: Trať | Video: Deník/Jan Pořízek

Nikodém dojel na třetím místě, mezi něj a Vaculíka se vměstnal ještě David Horák. „Na republice si testujeme auto, připravujeme ho ne Evropu. Letos hodně pršelo, bylo na hraně, jestli se vůbec pojede. Nakonec se jelo, mohli jsme si zablbnout, velký dík pořadatelům,“ řekl Petr Nikodém, vítěz posledních dvou závodů ME v Přerově. „Je to těžké s jedničkou na zádech. Je to zároveň terč,“ přiznal Nikodém.

Finále Super Buggy, ve kterém se největší favorit ihned po startu propadl až na čtvrté místo, však bylo předčasně ukončeno po šesti kolech. Jednoho z traťových komisařů totiž nepříjemně trefil u kámen, naštěstí by zraněný měl být v pořádku.

VIDEO: Podívejte se s námi do depa:

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Výsledky:



Super Buggy: 1. V. Vaculík, 2. D. Horák, 3. P. Nikodém

Buggy 1600: 1. J. Novotný, 2. D. Pytloun, 3. J. Rezek

Junior Buggy: 1. A. Florián, 2. M. Kolomý, 3. F. Duřit

Touring Autocross: 1. D. Horčička, 2. J. Brožek, 3. M. Dlesk

Touring D6: 1. J. Jánoš, 2. L. Dubravský, 3. D. Pytela

Touring D2: 1. L. Mihulka, 2. J. Bartoš, 3. V. Ciminga

Racer Buggy 160: 1. J. Žalský, 2. F. Kovarčík, 3. O. Šimáček

Racer Buggy 125: 1. M. Kunert, 2. V. Luňák, 3. Denis the Menace

Racer Buggy 250: 1. L. Jiřička, 2. A. Žídková, 3. O. Pospíšil