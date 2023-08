Dechberoucí letecká show vítěze Red Bull Air Race, premiéra exhibiční jízdy českých celebrit, několik koncertů, závodní účast světové hvězdy rally či jediného českého pilota závodu Formule 1. Přítomnost kompletní evropské autokrosové špičky je samozřejmostí. Letošní závod mistrovství Evropy v autokrosu v Přerovské rokli toho nabízí vskutku hodně a startuje již v sobotu.

Autokrosové ME 2022 v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

„K tomu máme nachystanou fanzónu a vyžití pro děti i dospělé. Určitě nebude ani vteřina nudy. Jde o celovíkendovou zábavu pro celou rodinu,“ zve nejen Přerovany předseda Autoklubu Přerov a tajemník závodu Jakub Vymazal.

Autokrosové mistrovství Evropy v Přerově. Thierry NeuvilleZdroj: Deník/Jan Pořízek

Nejslavnějším jménem na startu bude Thierry Neuville. Belgický pilot se stal pětkrát vicemistrem světa v rally a třikrát obsadil bronzovou pozici. Věnuje se ale také autokrosu a do Přerova dorazí podruhé, premiéru si odbyl předloni.

Stejně jako loni pojede v královské divizi Super Buggy také Tomáš Enge. Jediný český pilot závodu Formule 1 však bude hlavním favoritem v exhibičním závodu hvězd. Kromě něj za volant usednou také pilot Martin Šonka, zpěvačka Olga Lounová, moderátor a bavič Michal Kavalčík a herec Martin Dejdar.

„Velkou zásluhu na takovém obsazení má pan promotér David Morkus, který se o exhibiční závod postaral. Někteří z nich už se zde představili v dřívějších letech a pro část to už může být srdcovka. Věřím, že pro ty další se Údolí mamutů srdcovkou stane,“ zmínil Jakub Vymazal.

Na pódiu se představí moderátor Michal Kavalčík, v sobotu kapely Kameron a Harlej, v neděli mimo jiné i milovnice motorů Olga Lounová.

Češi si brousí zuby na vavříny

Tím hlavním bude sbírání bodů ze sedmého podniku evropského šampionátu. Údolí mamutů přivítá špičku všech pěti evropských divizí autokrosu. V královské třídě SuperBuggy nechybí vedoucí jezdec průběžného pořadí a vítěz dvou posledních závodů ME v Přerově Petr Nikodém.

Mistrovství Evropy v autokrosu 2022 v Přerově. Martin ŠonkaZdroj: Deník/Jan Pořízek

„V Buggy 1600 bude tahákem Jakub Novotný. Junior Buggy je českou vlajkovou lodí, máme tam velké zastoupení včetně vedoucího jezdce seriálu Arnošta Floriana. V nových divizích Cross Car a Cross Car Academy nám startuje Amálka Žídková jako jediný český zástupce, navíc dívka. O to je to zajímavější,“ vyjmenoval Jakub Vymazal.

Vstupenka na víkend včetně vstupu do depa je nyní k dispozici za 500 korun v online předprodeji, na místě návštěvníci zaplatí 700 korun. VIP vstupenka s občerstvením, vstupem do zázemí závodu a zábavným programem stojí 2250 korun. Další peníze návštěvníci zaplatí za kemp či parkování.

Zdroj: Mistrovství Evropy v autokrosu 2023

Autokrosové mistrovství Evropy 2022 v Přerově. Tomáš Enge v cíliZdroj: Deník/Jan Pořízek„Pojedu podruhé a tak nějaké zkušenosti s přerovskou tratí i buginou, kterou opět poskytne brněnský tým Marat Engineering, mám. Doufám, že tentokrát vyjde hezké počasí, diváci nezmoknou a my jezdci jim nabídneme krásnou show. Samozřejmě se budu snažit vyhrát.“

„Ten nápad se zrodil už minulý rok, kdy jsem tuto akci moderoval. Celým podnikem a atmosférou jsem byl tak dojat a okouzlen, že při debatě s jedním z hlavních organizátorů panem Davidem Morkusem nás napadlo okořenit víkend závodem známých osobností.“

„Úplně chápu lidi, jezdící autokros, že je to naplňuje. Pro milovníky benzínu je to vynikající záležitost. Já jsem ohromně soutěživý a už když jsme jezdili ve třech v rámci zmiňovaného testu, moc jsem si to užil a vyblbnul se. Dává mi to tutéž radost jako letadlo. Člověk prostě vystupuje s úsměvem od ucha k uchu.“

