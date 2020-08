„Celé léto se potýkáme s velkou nejistotou konání akce, snížením podpory ze strany sponzorů i menším zájmem ze strany účastníků a rizikem úředního zákazu akce těsně před jejím začátkem. Dali jsme hlavy dohromady a slíbili si, že závod uskutečníme za jakýchkoliv podmínek a za každou cenu udržíme dvacetiletou tradici závodu,“ slíbil Aleš Procházka z pořadatelského týmu.

Závod prochází největší přeměnou od roku 2000, nejdelší trasa se zkrátila na 75 kilometrů a pojede se pouze po helfštýnské straně Moravské brány. Koronavirová situace by ale mohla závodu přinést i jistá pozitiva.

„Zrušení závodu Světového poháru XCO v Lanzerheide nahrává zajímavé účasti, na start se postaví Jitka Čábelická, aktuální mistryně republiky v cross country, dále Tomáš Paprstka, mistr republiky v závodě do vrchu, nebudou chybět ani dvojnásobní vítězové Filip Adel a Jan Jobánek,“ prozradil Procházka.

Střední trasa dlouhá 52 kilometrů se pojede beze změn, novinkou je trasa C na 38 kilometrů pro juniory a kadety. Trasa D 30 km HOBBY se vyhýbá exponovanému Jelenímu chodníku a závěrečnému objezdu hradu, stejně tak trasa E 23 km pro žáky od 11 do 14 let. Z ekonomických i organizačních důvodů se nedělní dětské závody sloučily do sobotního „dospělého“ programu.

„Dětské závody běžně měly přes 500 účastníků, teď je přihlášeno 102 dětí, z toho 90 se přihlásilo v únoru a začátkem března. Máme velké štěstí, že se může náš závod uskutečnit s limitem 1000 lidí v jednom čase a místě, v Rakousku, Polsku a Německu jsou závody zakázané,“ zmínil Procházka, který aktuálně registruje celkem přes 400 přihlášek a spousta účastníků by se měla pro start rozhodnout na poslední chvíli.

„Pečlivě sledujeme hygienickou situaci, program závodu je rozprostřený na tři časové bloky, takže jsme v klidu a dokážeme vyhovět platným nařízením,“ ujišťují organizátoři.

Start hlavní trasy dlouhé 75 kilometrů je v 9 hodin a vítěz dojede do cíle před 12. hodinou, kdy bude startovat 52kilometrová trasa. „Věříme, že si všichni společně užijeme pohodový den na cílové louce pod hradem Helfštýn,“ uzavřel Aleš Procházka.