Před rokem si na seznamu odškrtl premiérové vítězství na Author Šela Marathonu, v sobotu si k němu mohl připsat první obhajobu. Marek Rauchfuss z týmu Česká spořitelna Accolade ovládl 23. ročník oblíbeného závodu horských kol pod Helfštýnem.

Author Šela Marathon 2023 | Foto: Petr Tvaróg

Porci 76 kilometrů zvládl v čase 2:57:19,9 a druhého Filipa Adela (Superior Team) porazil o 19 sekund. Třetí dojel Rauchfussův týmový kolega Marek Bartůněk.

„Nádherná trať. Za mě je to nejhezčí trať v Česku. Jezdivá, do kopce, na výkonnost. Pořadatelsky to bylo výborně zvládnuté. Je tady skvělá atmosféra, i díky divákům, kteří nás můžou vidět asi čtyřikrát, což se na maratonech moc nevidí,“ chválil podnik, který poprvé odstartoval na fotbalovém hřišti v Týně nad Bečvou, Marek Bartůněk.

Mezi ženami se stejně jako loni v cíli jako první objevila usměvavá a nestárnoucí Slovenka Janka Keseg Štefková (Outsiterz).

Letošní ročník mezi jezdci oblíbeného závodu přilákal na start 540 účastníků, kteří se vydali pokořit 76, 51 nebo 23 kilometrů a dětské trasy v podhradí Helfštýna. Z očekávané deštivé soboty se kromě dopolední spršky vyklubal slunečný den ke spokojenosti závodníků i pořadatelů.

„Přes úbytek startujících hodnotíme 23. ročník jako podařený a jsme rádi, že stále existuje velká komunita, která si cení krásného svezení v terénu v tradičním závodě,“ uvedl ředitel závodu Aleš Procházka. „Z pořadatelského pohledu máme největší radost ze spokojenosti s tratí a z nového svobodného startu, bez zbytečných dohadů o startovních pozicích a s férovým úvodním výjezdem,“ dodal závěrem.

