Letošní skvělou formu dokázala dorostenka oddílu atletiky SK Přerov Tereza Tichá prodat a přetavit ve zlato v tom nejdůležitějším závodě - ve finále Halového MČR mládeže.

Atletka SK Přerov Tereza Tichá | Foto: atletika SK Přerov

Autorka: Martina Koutňáková

Zkušeně si pohlídala soupeřky, k mantinelu seběhla přesně tak, jak chtěla - tedy na druhém, třetím místě. Za ostatními se vyvezla a za třístovkou zaútočila. Na její mohutný finiš žádná ze soupeřek nestačila a Tereza Tichá tak proběhla cílem jako první v novém přerovském rekordu na 400 metrů 56,52 s!

Ten přitom letos vylepšila už potřetí. Hned na prvních lednových závodech smazala 24 let staré maximum Šárky Klvaňové (59,96 s) a usadila se na čele časem 58,51 s. To zřejmě jen tak neopustí, protože přerovský rekord postupně vylepšila až na skvělých 56,52 s. Přitom jediný letošní závod, který nebyl rekordní, byl rozběh na MČR - v něm šlo ale především o vítězství v rozběhu a postup do finále, čas byl až druhořadý.

Kromě čtvrtky Tichá parádně běhá také poloviční trať a také na ní se na MČR nominovala. Vzhledem k nabitému programu, kdy by absolvovala rozběh dvoustovky chvíli před finále čtyřstovky, se nakonec rozhodla soustředit jen na svou hlavní disciplínu. Na dvoustovce je jejím maximem 25,51 s, což je rovněž přerovský rekord.

Druhou zástupkyní SK Přerov byla Tereza Skřečková v trojskoku. Do závodu nastupovala se čtvrtým nejlepším osobním rekordem a právem plánovala útočit na medaili. Od ní ji nakonec dělil těsný přešlap. Nejdelší měřený skok měl 11,08 m, kterým si Skřečková vylepšila sezónní maximum a v závodě brala pěkné šesté místo. Finále ale bylo velmi vyrovnané, na čtvrté místo stačilo 11,16 m, na třetí 11,27 m.

