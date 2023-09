Parádní vystoupení předvedli na víkendovém MČR v Břeclavi přerovští starší žáci. Přestože se na startu objevili pouze 4, zapsali dokonce čtyři finálová umístění. To nejlepší se jim povedlo až v úplně poslední disciplíně šampionátu - ve štafetě na 4x300 metrů vylepšili svůj vlastní přerovský rekord a brali krásné sedmé místo.

Atleti SK Přerov uspěli na mistrovství České republiky žactva. | Foto: se svolením SK Přerov

Kvarteto Jan Knap, Adam Kolář, Jonatan Kouba a Lukáš Rybníček statečně bojovalo ve třetím rozběhu o druhé místo, nakonec ale doběhli třetí. Svůj vlastní přerovský rekord vylepšili o další 1,5 vteřiny na 2:36,41 min. V celkovém součtu zaběhli sedmý nejlepší čas, na šestou Duklu Praha ztratili zhruba jednu vteřinu.

O finálovou osmičku parádně zabojoval Jonatan Kouba v oštěpu. Do soutěže vstupoval s dvanáctým nejlepším výkonem v tabulkách (48,78 m), a to byl výkon z jara, v posledních závodech házel stabilně okolo 43 metrů. To potvrdil také v prvních dvou pokusech, ve třetí sérii se ale dokázal vyburcovat a výkonem 47,48 m se posunul na osmé místo. To mu už zůstalo až do konce soutěže, přesto se ještě v poslední sérii dokázal zlepšit na 47,85 m.

Další cenné osmé místo vybojoval Adam Kolář v běhu na 150 metrů. Nejmladší člen přerovské výpravy i nejmladší finalista, vlastně jediný, který bude starším žákem ještě příští rok, se vůbec nenechal zahanbit od starších soupeřů. Právě naopak, ve vyrovnaném finále B (tedy finále o 7.-12. místo) doběhl druhý, když na setinu přesně vyrovnal svůj čas z rozběhu (17,54 s). A výborně si vedl také v závodě na 60 m, tam jej od postupu do finálové osmičky dělilo jen 11 setin sekundy. Za výkon 7,48 s obsadil jedenácté místo a z ročníku 2009 se před ním umístil pouze Filip Hanzalík ze Slovanu Varnsdorf.

Vypadá to, že Adam má nyní nakročeno k parádní příští sezóně. Navíc už nyní patří k nejrychlejším přerovským žákům historie, jeho osobáky jsou už blízko přerovských maxim - na 60 m mu chybí jedna desetina (rekord Jaroslava Šmotka 7,27 s z roku 2001) a na sto padesátce 13 setin (rekord Davida Drštičky 17,37 s z roku 2015).

Do finále B postoupil také Jan Knap v běhu na 200 m př. Ve svém rozběhu doběhl druhý a za svým osobákem zaostal jen 5 setin (27,77 s). Ve vyrovnaném finále se bohužel zlepšit nedokázal a za čas 27,93 s bral celkové desáté místo. Bylo to ale velmi těsné, sedmé místo nebylo vůbec daleko - stačil na něj čas 27,59 s.

Nominovat se dokázal také na poloviční překážkové trati. Přestože předvedl jeden ze svých nejlepších letošních výkonů 14,77 s, nestačilo to na lepší než 21. místo.

Autorka: Martina Koutňáková