Většinu závodu se Vandrovec střídal na čele s Romanem Pazderou z Kolína, jenž nakonec zvítězil. Pazdera nastoupil čtyři kola před cílem a Vandrovec nedokázal jeho nástup zachytit, naopak se na něj postupně dotáhl Marek Voborský z Dukly Praha. Nakonec více sil zbylo našemu závodníkovi, který předvedl výbornou poslední čtvrtku a doběhl si pro stříbrnou medaili (15:22,40 min).

KOLOMAZNÍK POSUNUL DVA REKORDY

Šampionát se vydařil také dorostenci Jonáši Kolomazníkovi, který si na své konto připsal tři pátá místa a dva přerovské rekordy. Nejprve startoval na trati 110 m překážek, na kterých hned v rozběhu vylepšil přerovské maximum na 14,50 s a kvalifikoval se do finále. V něm dokázal stáhnout ze svého času dalších 6 setin a obsadil dělené páté místo. Své vlastní přerovské maximum posunul také v kouli, a to o 6 cm na 15,79 m. V neděli startoval ještě v hodu diskem. V něm poslal náčiní do vzdálenosti 46,99 m a zkompletoval sbírku pátých míst.

Dvakrát pátá byla také dorostenka Gabriela Patalová. V dálce se jí nejvíce vydařil skok ve druhé sérii, kdy zapsala 552 cm, což je jeden z jejích lepších letošních výkonů. Těsně za svým osobákem zaostala v rozběhu na 100 metrů a časem 12,36 s hladce postoupila do finále. V něm už bohužel svůj čas nedokázala vylepšit a za výkon 12,46 s obsadila pátou pozici.

Na závěr prvního dne se na stovce objevila ještě jednou, tentokrát však společně s Alicí Drozdovou, Terezou Válkovou a Hanou Dohnalovou. Letos se ve štafetě děvčatům daří a nebylo tomu jinak ani v Ostravě, když znovu posunula přerovské maximum nejen v kategorii dorostenek, ale i mezi juniorkami, ženami do 22 let a ženami. Už jen dvě setiny jim chyběly k prolomení magické hranice 50 vteřin a z Ostravy si odvezla krásné osmé místo.

V neděli Patalovou čekala ještě dvoustovka. Díky silnému závěru se i na ní probojovala do finále (25,79 s). Stejně jako na poloviční trati, i na ní měla bohužel ve finále pomalejší čas a své vítkovické tažení doplnila osmým místem (26,03 s).

Skvěle se dařilo i druhé z dorostenek Tereze Válkové. Na krátkých překážkách si hned v rozběhu vylepšila osobák na 14,39 s a pohodlně postoupila do finále. V něm sice běžela o dvě desetiny pomaleji, i tak se ale mohla radovat ze sedmého místa. Představila se také v soutěži tyčkařek. Napodruhé byla úspěšná na výšce 295 cm a o 3 cm tak vylepšila své vlastní přerovské maximum v kategoriích od dorostenek až po ženy. Další postupná výška 310 cm už byla nad její síly. V soutěži obsadila desáté místo.

JUNIOR VÁVERKA VE FINÁLE ČTVRTKY

O naprostou senzaci se postaral junior Jonáš Váverka, který si v rozběhu na 400 metrů vylepšil osobní rekord o více než vteřinu a z osmé dráhy se mu podařilo proklouznout do osmičlenného finále (50,01 s). Před finálovým závodem absolvoval ještě rozběh na poloviční trati, na které také dokázal vylepšit své tabulkové postavení. Časem 23,08 s obsadil patnácté místo. Ve čtvrtkařském finále mu bohužel došly síly a závěr vypustil, i tak je pro něj ale osmé místo velkým úspěchem (51,69 s).

Mezi dálkaři se představil junior David Skřeček. V soutěži se mu příliš nedařilo, zaznamenal jen jeden zdařený pokus (591 cm) a obsadil šestnácté místo.

MARTINA KOUTŇÁKOVÁ