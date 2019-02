Mistrovství ČR žactva hostila o víkendu Břeclav. Kromě soupeřů na mladé atlety čekala ještě jedna komplikace, a to chladné a deštivé počasí. Oddíl atletiky SK Přerov na jihu Moravy reprezentovali dva závodníci - David Skřeček a Jonáš Kolomazník. Oběma se dařilo a kromě osobních rekordů si domů každý z nich odvezl dvě medaile.

Hned v úvodu šampionátu se oba představili v běhu na 100 m překážek. V prvním rozběhu startoval David Skřeček, který běžel skvěle a o osm setin si vylepšil osobní rekord (13,91 s). O dvě setinky ale obsadil třetí místo a tak musel čekat, jestli jeho čas bude stačit na postup do finále - do něj postupovali první dva závodníci každého rozběhu a další dva s nejlepším časem. Ve třetím rozběhu si suverénně pro vítězství a postup doběhl Jonáš Kolomazník, když časem 13,59 s zaostal o pouhou setinu za vlastním přerovským maximem. Na čas nakonec postoupil do finále i David, přičemž jeho čas byl v porovnání všech rozběhů pátý nejlepší. Jonáš v rozbězích nestačil jen na domácího Tomáše Oberndorfera.



O dvě hodiny později je čekalo finále. Do zad jim foukal příjemný jeden metr za sekundu a oba znovu zaútočili nejen na své osobáky, ale i na medailové pozice. Jonáš stáhl ze svého dosavadního maxima dvě desetiny a doběhl si pro stříbrnou medaili v čase 13,36 s. Skvělé třetí místo v dalším osobním rekordu obsadil David Skřeček (13,73 s).



V dobrém rozpoložení z nečekané medaile nastoupil David Skřeček ještě v sobotu k rozběhům na 300 metrů. Ve svém běhu byl favoritem a tuto pozici ustál, když hladce postoupil do finále. Radost mohl mít i z času, kterým zaostal jen o 7 setin za vlastním přerovským maximem. V nedělním finále pak bojoval jako lev a doběhl si už pro svou druhou medaili, tentokrát ještě o jedno místo cennější. Stříbro vybojoval výkonem 36,98 s a nestačil jen na šternberského Adama Dohnala.



Nečekaně poměrně vyrovnaná byla soutěž koulařů. V ní se představil i Jonáš Kolomazník, který začal nepovedeným výkonem pod 11 metrů. Postupně se však zlepšoval a do finálové osmičky postoupil ze třetího místa (14,42 m). V páté sérii pak poslal čtyřkilové náčiní do vzdálenosti 15,07 m a šel do vedení. To se ale nelíbilo papírovému favoritovi soutěže Janu Doležálkovi a posledním pokusem v soutěži dlouhým 15,58 m přebral vítězství pro Hvězdu Pardubice. Jonáš už se v šesté sérii nezlepšil a z Břeclavi si tak odvezl už druhou stříbrnou medaili.



Hoši společnými silami posbírali celkem čtyři medaile - tři stříbrné a jednu bronzovou. A jak svůj úspěch okomentovali samotní závodníci? „Po příjezdu a zjištění, že je asi 13 stupňů a prší, jsem nečekal žádné extra výkony, ale nakonec jsem sám sebe překvapil a zaběhl si osobák na překážkách, což mě dost potěšilo. A samozřejmě závodní atmosféra úplně přehlušila nepřející počasí. S koulí jsem se v průběhu soutěže pral, takže jsem za druhé místo moc rád,“ zhodnotil své výkony Kolomazník.



„Atmosféra byla výborná, závodilo se mi skvěle. Na medaili z překážek jsem ani nepomýšlel, už finále pro mě byl obrovský úspěch. Do Břeclavi jsem jel s cílem dostat se v obou disciplínách do finále, což se mi povedlo, už tím jsem svoje cíle splnil,“ doplnil Skřeček.



Zásluhou svých výkonů a umístění obdrželi oba přerovští chlapci pozvánku na Mezistátní utkání žactva, které se bude konat v sobotu 30. září v chorvatském Varaždinu. Kromě družstva České republiky se jej zúčastní také výběry Slovenska, Slovinska, Maďarska a domácí Chorvati. Kolomazník bude reprezentovat ČR v běhu na 100 m překážek a ve vrhu koulí a Skřeček poběží 300 metrů. Zároveň se s ním počítá jako s náhradníkem do štafety na 4 x 300 metrů.



Autor: Martina Koutňáková