Asi jsem lepší než brácha, smála se házenkářka Zory Kašpárková po nominaci na MS

Čtyřiadvacetiletá házenkářka Zory Magda Kašpárková se dostala do závěrečné osmnáctičlenné nominace reprezentace České republiky na mistrovství světa ve Španělsku. „Překvapilo mě to, ale je to sen každé házenkářky, protože víc kromě olympiády už ani není,“ přiznala Magda Kašpárková

Magda Kašpárková | Foto: Deník / Miroslav Mazal

V loňském roce figurovala odchovankyně Žeravic v širší nominaci na EURO, ale na turnaj se nakonec nepodívala. „Vycítila šanci, po které od té doby šla,“ přiblížil kouč Zory Libor Malínek. Tentokrát už to ale vyšlo. A to i přesto, že ji na začátku sezony provázely zdravotní trable, když si hned v prvním kole MOL Ligy poranila loket. „Bylo to sice na levé ruce, ale dost bolestivé. Dva měsíce jsem byla mimo a začala jsem hrát až v říjnu. Vůbec jsem nečekala, že by nějaká nominace mohla přijít, natož že by vyšlo mistrovství,“ přiblížila Magda Kašpárková. „Měla trošku smůlu. Možná ji to ve výkonnosti přibrzdilo. Ale svojí pílí vše dohnala. Od chvíle, co mohla začít trénovat, chodila individuálně. Jak se připojila k týmu, výkony šly nahoru,“ dodal Malínek. Zora je remízovým králem a převládá spokojenost. Hráčky čeká pauza i dřina Pro Olomouckou hráčku půjde o premiéru na velké mezinárodní akci stejně jako pro čtyři další. „Jedním z cílů je, aby nově budovaný kádr získal základy, na nichž můžeme dál pracovat,“ prozradil kouč reprezentace Jan Bašný. Levá spojka zažila při přípravném utkání na mistrovství proti Islandu další premiéru, když se v sobotu poprvé v dresu reprezentace gólově prosadila. „Měla jsem strašnou radost, že jsem se dostala na hřiště. Byla jsem šťastná, že jsem přispěla k výhře. V klubu je to jiné, protože tam je na mě větší zodpovědnost,“ popisovala. „Branka mi mohla pomoci po psychické stránce, že jsem si dokázala, že jdou dávat góly i v repre,“ dodala. „Magda je tahoun hlavně v obranné fázi, kde ji můžeme stavět na ty nejlepší hráčky a jako trenér toho využívám,“ glosoval její kouč Malínek. V Uničově hokej holky táhne. Musel jsem přehodnotit vlastní názor, říká kouč Do Španělska se Kašpárková dostala z pozice náhradnice. „Některé hráčky nebyly očkované, další měly pracovní povinnosti nebo zdravotní problémy. Byla bych ráda, kdybych se dostala na soupisku šestnácti holek, které budou hrávat. Chtěla bych nastoupit a týmu pomoci, aby si holky mohly odpočinout,“ sdělila. „Je tam samozřejmě velká konkurence. Na jejím postu nastupuje velezkušená Jeřábková, která už má nějaké to mistrovství za sebou, hraje v zahraničí a je jednou z klíčových postav reprezentace. Pak je tam také Cholevová, která podává dobré výkony. Ale pokud se bude Magdě dařit, bude odvážná, tak do některého zápasu určitě naskočí,“ nastínil Malínek. Kašpárková se tak na šampionát podívá na rozdíl od svého bratra Stanislava, protože muži se turnaje kvůli covidu vůbec nezúčastnili. „Dělali jsme si srandu, že jedu jako první z rodiny na mistrovství světa a on tam ještě nebyl, takže jsem teď teoreticky lepší než on,“ usmála se. Národní tým odletěl do dějiště šampionátu v úterý odpoledne a ve Španělsku se postupně střetne s Německem, Maďarskem a Slovenskem. Úvodní duel je na programu ve čtvrtek 2. prosince.