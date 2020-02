Na jednu stranu velká ztráta pro aktuálně tápající přerovský tým i samotnou Ariannu, které volejbal v Česku chybí. Na stranu druhou si Personová mohla vychutnat životní zážitek.

Její přítel Emmanuel Smith je totiž profesionálním hráčem amerického fotbalu a s Kansas City Chiefs na začátku února slavil zisk slavného Super Bowlu.

A bývalá Zubřice byla u toho. „Slavila jsem přímo na hřišti, bylo to úžasné,“ svěřila se Deníku.

Symbolicky na den přesně před rokem, 2. února 2019, vstřebávala svůj největší zážitek volejbalové kariéry. V dresu Přerova válčila s Prostějovem na Final Four v Brně o finále Českého poháru.

„Byla to zábava. V Česku byla velká konkurence se spoustou kvalitních hráček. Proto byla radost tam hrát. Navíc jsme často byli spíše outsider, o to víc mě to bavilo,“ vzpomíná Personová.

Povedené angažmá v srdci Evropy však po sezoně musela nechat být. Stejně tak milovaný volejbal, stála totiž před těžkou volbou.

„Jsem zdravotní sestra a musela jsem začít pracovat ve Spojených státech dříve, než by mi licence tento rok vypršela,“ vysvětluje usměvavá zrzka.

„Volejbal mi moc chybí. Hraji sice ve Spojených státech dospělé soutěže, ale moc ráda bych se vrátila zpátky do Evropy a zase si zahrála profesionálně. Chybí mi evropský život a volejbal, nejvíc se mi stýská po našem týmu. Minulý rok jsem si to s holkama moc užívala,“ přiznává Arianna.

Na Přerov ale nezanevřela. Dění kolem bývalého týmu sleduje a s některými dřívějšími spoluhráčkami je stále v kontaktu.

„Třeba s Magdou (Jehlářovou, pozn. red.), která tady hraje vysokoškolský volejbal, a s Evou (Svobodovou, nyní hráčkou Liberce, pozn. red.). Trenéři mi napsali párkrát, třeba během svátků. Sleduju ale všechny, hlavně díky sociálním sítím,“ říká 23letá rodačka z Kansasu.

Uběhl zmíněný rok a Arianna Personová 2. února 2020 vyměnila brněnskou halu Vodova za pětašedesátitisícový Hard Rock Stadium v Miami, Český pohár ve volejbale žen za možná největší sportovní událost zeměkoule a roli hlavní aktérky za roli divačky. Avšak ne tak ledajaké.

„Měla jsem parádní místa blízko hřiště za lavičkou Chiefs, kousek od koncové zóny. S tátou jsme měli samozřejmě tyhle lístky od Emmanuela,“ prozradila.

Oslava na hřišti

Být přítelkyní linebackera finalisty Super Bowlu samozřejmě má své výhody. A je úplně jedno, že Emmanuel Smith se do nabité sestavy Chiefs nevešel.

„Byl to jeho první rok s Chiefs, předtím působil v Tampě Bay u Bucaneers. V týmu byl jako neaktivní hráč. Každý týden je na soupisce 53 aktivních a 10 neaktivních hráčů,“ vysvětluje Arianna.

„Neaktivní hráči hrají za „scout team“, kde mají za úkol chovat se na tréninku jako příští soupeř. Tak, aby aktivním hráčům pomohli se dobře nachystat,“ popisuje Personová důležitou roli svého miláčka.

Ten ovšem není obyčejným „tréninkovým“ hráčem. S Chiefs už podepsal smlouvu na další rok, během nějž by se měl dočkat prvních startů v NFL.

„Jsme spolu dva roky. Začali jsme spolu chodit na výšce a dokonce za mnou vloni přijel do Přerova, aby mě viděl hrát. Sledovala jsem jeho posun už na vysoké, teď to dotáhl do NFL a do týmu, který vyhrál Super Bowl,“ rozplývá se Arianna.

Aby také ne, kontrakt u vítěze Super Bowlu, nyní navíc coby aktivní hráč, je také lukrativní záležitostí. Průměrný plat fotbalistů v NFL je podle magazínu Forbes 2,1 milionu dolarů ročně, nováček si první rok přijde v průměru na 480 000 (skoro 11 milionů korun).

Není divu, že samotný Super Bowl sledovala Personová ve velkém napětí. Kansas City Chiefs ještě na začátku poslední čtvrtiny prohrávali 10:20. Pak začal úřadovat quaterback Mahomes, přišly tři touchdowny a velkolepý obrat na konečných 31:20. Chiefs slavili titul přesně po padesáti letech.

„Byla jsem po většinu zápasu uzlíček nervů. Energie na stadionu byla neskutečná, nedá se to srovnat se sledováním v televizi. Po zápase jsem měla možnost jít s hráči a rodinami slavit přímo na hřiště. Dokonce jsem měla v rukou trofej. Byl to úžasný zážitek,“ vykládá Personová pořád ještě živé vzpomínky.

Přijede i na Mamuty?

Ale pozor! Podobné zážitky, i když v „o něco“ menším měřítku, mohla zažívat i vloni v Přerově. Místní Mammoths se totiž v červenci radovali ze zisku českého Silver Bowlu a postupu do nejvyšší soutěže.

„Vůbec jsem nevěděla, že v Přerově je tým amerického fotbalu, což mě mrzí, chodila bych na každý zápas. Moc jim gratuluju k postupu do první ligy, doufám, že budou dál vyhrávat,“ vzkazuje Personová přerovským Mamutům, kteří se nyní pečlivě chystají na první sezonu v Paddock lize.

Že by měl tým z Hané potenciální konzultanty ve vítězích Super Bowlu?

„Nevím, jestli se do Česka ještě někdy dostanu, ale jestli ano, vezmu Emmanuela a určitě navštívíme Mamuty. Bylo by to super,“ dodává závěrem Arianna Personová.