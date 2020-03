Jedná se o definitivní rozhodnutí, které znamená, že nebudou vyhlášeni mistři a aktuální pořadí týmů v jednotlivých soutěžích je i pořadím konečným. Přerovské Zubřice měly hrát baráž o záchranu, ta se však ruší a žádný tým by neměl sestupovat a ani postupovat do extraligy žen.

„Měli bychom hrát dál extraligu. V pátek to odhlasovaly všechny extraligové kluby, které si soutěž řídí. Je to prakticky jisté,“ řekl Deníku trenér Přerova Radim Vlček.

Nepovedená sezona přerovského týmu tak dostala zvláštní tečku.

„Myslím si ale, že bychom baráž zvládli. Ukončení soutěží ale bylo jedinou možností vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjí. Už se nedalo spoléhat na to, že by se to někdy později dohrálo,“ doplnil Vlček.

Zubřice se tak o víkendu mimo jiné loučily s americkými spoluhráčkami. Krysteena Davisová, Jackie Oestereichová a Olivia Ruseková zamířily domů.

„V sobotu ráno jsme je odváželi na letiště a mám zprávu, že už jsou v pořádku v Americe. Tam mají také mimořádná opatření, takže tam budou nějakou dobu v karanténě,“ prozradil Radim Vlček.

„Nevím, jak by to ty týmy dohrávaly. U žen to bylo jednoznačné, tam byla odehrána celá základní část. U mužů to bylo složitější, ale je to jediné logické vyústění,“ řekl přerovský trenér s tím, že podle něj podobně dopadne převážná většina dalších sportů.

VELKÝ PROBLÉM NEJEN PRO SPORT

„Bude to obrovský problém i v amatérských soutěžích. Vidím to tak, že fotbalové kluby budou rády, pokud se vůbec rozeběhnou nižší soutěže,“ řekl Vlček, který je také bývalým třetiligovým fotbalistou a hráčem nejvyšší futsalové ligy.

„Ještě v pátek jsem si byl zahrát v menším počtu fotbálek. Je to omezující, můžete si zaposilovat doma nebo zaběhat venku, ale vůbec se to neslučuje s profesionálním sportem. Je to nejen pro sport těžká doba,“ přidal Radim Vlček své zamyšlení.

Také ekonomické dopady (nejen) na sportovní kluby a jejich sponzory mohou být markantní. Jak to odnese přerovský volejbal, to je zatím pochopitelně nejasné.

„Někoho se to dotkne víc, někoho méně. Otázka, jak se k tomu postaví lidé na určitých místech. Asi to nebude tak, že sport bude bez peněz. Bude se hrát s tím, co bude. Uvidíme, jestli nakonec větší problém nebudou mít velké a ekonomicky silné kluby než ty, které pracují s menšími rozpočty,“ zmínil trenér.

Nejvyšší soutěž hrají v Přerově také juniorky a kadetky. Juniorská soutěž bude rozšířena o tři týmy postupující z 1. ligy. U kadetek nikdo nepostupuje ani nesestupuje, tedy stejně jako u žen.