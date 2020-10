KDY: kdykoliv

KDE: online akce

ZA KOLIK: zdarma

Výstavu k osmdesátému výročí hranické atletiky můžete shlédnout na www.youtbe.com/watch?v=TP28Bvwvawc. K vidění jsou dobové fotografie, ale i trojrozměrné předměty spjaté s atletikou.

Lákadlem je historický oštěp ze čtyřicátých let či tretry z let třicátých. Významným exponátem je také socha Emila Zátopka od zlínského sochaře Radima Hankeho. Emil Zátopek totiž v Hranicích studoval a do místních legend se zapsal tím, že údajně trénoval na 600 metrů dlouhé chodbě, spojující budovy vojenské akademie. Lákadlem je také dres a tretry oštěpařky Barbory Špotákové, medaile Emila Zátopka (kopie) a Jana Železného (kopie), bunda Dany Zátopkové (kopie), nebo patrně první ženské tretry u nás, ve kterých běhávala Marie Mejzlíková-Černá.

Výstava je interaktivní. Můžete si vyzkoušet, jak se stojí ve startovacím bloku, potěžkat si vrhačskou kouli nebo zjistit, jak vysoká je překážka pro překážkový běh. Na přípravě výstavy se podílejí: Vladimír Vyplelík, Jan Milas, Marek Chudý, Jana Černá, Národní muzeum, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Komenského v Přerově.