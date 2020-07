KDY: 1. července od 21 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 130 korun

Maggie se touží stát úspěšnou hudební producentkou. Jako osobní asistentka popové ikony Grace Davisové by teoreticky měla mít tu nejlepší průpravu, jenže prakticky to takhle jednoduše nefunguje. Maggie je v Traciině životě ten nejposlednější poskok, který donáší kafe a oblečení z čistírny a čtyřiadvacet hodin denně je připravený plnit i ty nejbláznivější nápady své šéfové. Pokud má nějaký ten umělecký nápad, Traciin producent Jack ho pokaždé pohrdavě zamítne. A dobrý nápad by se přitom hodil, protože doposavad úspěšný hudební kolotoč se právě začíná trochu zadrhávat. Trace ví, že pokud ji nemá ujet vlak, měla by přijít s něčím novým, ale vůbec netuší, co by to mělo být. Lehce zneuznaná Maggie objeví mladého pouličního muzikanta Davida a rozhodne se mu pomoci s kariérou a sobě tak splnit svůj životní sen. Jenže dvě tak náročné profese nejde vykonávat zároveň, další komplikace přináší i to, že se Maggie do svého „klienta“ zamiluje. Některé sny se prožít dají, z některých se ale člověk musí včas probudit.