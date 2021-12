Čtenářům představujeme i atraktivní akční nabídku na digitální předplatné Deníku, nechybí ani výherní křížovka o 5 x 2000 korun plus o bonusovou cenu, kterou je kávovar na kapsle Bosch,“ přibližuje Martin Pleva, šéfredaktor Deníku Extra.

Vydavatelství Vltava Labe Media každý měsíc vydává přes 2 miliony kusů Deníku Extra. Už v sobotu ho díky tomu můžete najít zdarma ve svých schránkách nebo na některém z mnoha samostatných distribučních míst. Získat ho můžete také jako bonusovou přílohu sobotního vydání Deníku, jehož součástí je i oblíbený magazín Víkend.

Od letošního roku má Deník Extra nové webové stránky www.denikextra.cz, kde klienti najdou potřebné informace včetně ceníku inzerce či termínů vydání pro rok 2022. V příštím roce se pak tento titul dočká dalších novinek a zlepšení především po obsahové stránce.

„Chceme, aby Extra ještě více těžilo z toho, že i za ním stojí silná základna redaktorů klasického Deníku, kteří působí ve všech našich okresech a dokážou tak přinášet čtenářům ověřené informace o důležitých věcech, které se dějí v jejich okolí. Stejně tak budeme dál zvyšovat důraz na to, aby byly v Deníku Extra výrazná celostátní témata nebo příběhy a zajímavosti z regionálního sportu,“ nastiňuje dále Martin Pleva s tím, že první Deník Extra roku 2022 vyjde v sobotu 15. ledna.

Napište mi!

Co vás zajímá ve vašem okolí a chtěli byste si o tom přečíst v Deníku Extra? Chcete vidět na stránkách Extra více zpravodajství z vašeho okresu, celostátní témata nebo spíše zábavu, křížovky a soutěže? Co se vám na současné podobě Deníku Extra nejvíce líbí, a co vám na ni naopak nejvíce vadí? Napište mi své názory na e-mail martin.pleva@denik.cz.



Děkuji vám, Martin Pleva, šéfredaktor Deníku Extra