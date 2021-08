S trojkou v krvi jízdu autem nezvládla. V pondělí odpoledne vyjížděla hlídka k nahlášené dopravní nehodě u Říkovic.

| Foto: Policie ČR

"Šetřením na místě vzápětí zjistila, že jednatřicetiletá řidička jela ve směru od Přerova na Břest ve vozidle VW Passat a přejela do protisměru, kde v té době projíždělo vozidlo. Jeho řidič, aby zabránil kolizi mezi auty, tak začal brzdit a zajel ke krajnici. Řidička na to zareagovala tak, že strhla řízení zpět do svého pruhu," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.