Nehoda se stala v neděli v podvečer, zranila se při ní řidička Yamahy středního věku i její spolujezdec.

"Motocyklistka jela po vedlejší komunikaci ve směru od Rokytnice a na křižovatce ve tvaru T z nezjištěných příčin přejela do protisměru a dál pak sjela do příkopu se strojem i spolujezdcem. Při havárii se zranila a z místa byla převezena do Fakultní nemocnice Olomouc. Její spolucestující byl převezen do přerovské nemocnice," popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Dechová zkouška alkohol u řidičky vyloučila. Škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun, nehodu policisté dále vyšetřují.