V Kozlovicích srazil náklaďák cyklistku, nehoda ochromila dopravu

Vážná dopravní nehoda, která ochromila dopravu na příjezdu do Přerova, se stala ve středu po půl sedmé ráno v Grymovské ulici v Kozlovicích. Při střetu s nákladním autem se vážně zranila sedmapadesátiletá cyklistka - ženu transportovala letecká záchranka do olomoucké fakultní nemocnice. Úsek ve směru od Kozlovic do Přerova byl uzavřen a policisté odkláněli dopravu přes Želatovice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Antonín Hříbal