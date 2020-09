„V pátek před čtvrtou hodinou odpoledne jsem přijali hlášení, že ze soukromého zemědělského areálu volá někdo o pomoc a zřejmě je vtažený do stroje na vyorávání brambor. Po příjezdu na místo a průzkumu hasiči zjistili, že má muž mezi válci stroje uvězněnou celou nohu až po kyčel,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Začala rychlá spolupráce se záchrannou službou. Před vyproštěním zraněného muže musel nejprve totiž lékař zajistit jeho životní funkce, až poté mohli hasiči začít s vyprošťováním.

„Při velmi fyzicky náročném zásahu hasiči využili hydraulické rozpínáky, páčidla, zvedací vaky, zajišťovací klíny i rozbrušovací pilu tak, aby zaseknuté válce od sebe co nejvíce oddálili a muže ze stroje vysvobodili co nejrychleji, Doplnila mluvčí Balážová s tím, že následně muže pomocí páteřní desky vyprostili a předali do péče zdravotníků.

Hasiči asistovali také s transportem do vrtulníku letecké záchranné služby a na místě využili technický automobil, jehož výbava se využívá při náročných technických zásazích nebo vyprošťovacích pracích.

Zasahovali profesionální hasiči z Přerova a jednotka SDH Brodek u Přerova.