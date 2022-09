Patnáct minut po osmnácté hodině podvečerní 29. srpna 2022 řídil devatenáctiletý muž z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po silnici číslo I/58 ve směru z Kopřivnice do Frenštátu pod Radhoštěm, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou směřující na ulici Pod Šenkem dostal smyk, přejel do levého jízdního pruhu a zde se střetl s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Karoq," uvedl mluvčí moravsksoslezské policie René Černohorský.

Hukvaldy hostí mistrovství speciálních jednotek, policisté zapojí i veřejnost

Vůz Škoda Karoq řídila dvaapadesátiletá žena z Ostravy. V tomto automobilu dále cestovala i třiasedmdesátiletá žena a šestiletá dívka, obě z Ostravy. Po nárazu bylo druhé z uvedených vozidel odhozeno do levého silničního příkopu a vůz mladého muže zůstal stát na silnici v levém jízdním pruhu.

"Tento muž utrpěl těžká zranění neslučitelná se životem a na místě dopravní nehody zemřel. Všechny tři osoby ženského pohlaví utrpěly zranění s nutností převozu a transportu k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě," řekl dále mluvčí policie.

Hasiči z Moravskoslezského kraje jsou nejlepší. Vyhráli MČR v požárním sportu

Celková hmotná škoda na majetku nebyla doposud vyčíslena, při lékařském ošetření byl odebrán vzorek krve u výše uvedené řidičky k vyloučení, že by během jízdy byla pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných a psychotropních látek či jedů, u zemřelého 19letého mladého muže byla nařízena soudní pitva. Celá tato tragická záležitost je v současné chvíli intenzivně prověřována ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Zásah hasičů a zdravotníků

Na místě zasahovaly také dvě jednotky hasičů. "Hasiči po příjezdu na místo události pomohli zdravotníkům s transportem a ošetřením tří zraněných lidí, u dalšího lékař na místě konstatoval smrt. Na vozidlech provedly jednotky protipožární opatření, sorbentem zasypaly drobný únik provozních kapalin. Po vyšetření a zadokumentování nehody ze strany policie hasiči z havarovaného vozu vyprostili tělo zemřelého, poté uklidili komunikaci a pomohli s naložením havarovaných automobilů na odtah," popsal mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Vyrazte v originálních tričkách na „Lysou“ na pomoc Kubíkovi, už 10. září

Na místo byl vyslán také lékařský tým rendez-vous, posádka rychlé zdravotnické pomoci a letečtí záchranáři. "V jednom z automobilů zůstal zaklíněn mladý muž. Jeho poranění byla smrtelná a podlehl jim bezprostředně po události. Zasahující lékaři mohli pouze konstatovat smrt postiženého," řekl Deníku mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Záchranáři ošetřovali tři osoby. "Šestiletá dívka utrpěla vážné poranění páteře, rovněž zranění hlavy. Třiasedmdesátiletá žena musela být ošetřena s poraněním hrudníku, podobně jako další žena ve věku dvaapadesáti let. Všem pacientům byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče a poté je posádky ZZS transportovaly do ostravské Fakultní nemocnice. Předáni byli do péče zdravotníků tamního urgentního příjmu a úrazové ambulance," doplnil mluvčí.