Nehoda se stala krátce po třinácté hodině v zatáčce číslo 10 na šumperské straně Sedla. Pětačtyřicetiletý řidič motocyklu Honda CBR 600 jel od Koutů nad Desnou na Červenohorské sedlo.

"Ve stoupání při nájezdu do ostré zatáčky dostal smyk, spadl se strojem a následně narazil do pravých svodidel. Řidič při nehodě bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc na místě zemřel," uvedl policejní luvčí Libor Hejtman.

Po dobu vyšetřování policisté na místě řídili provoz kyvadlově.

Za poslední týden se jedná už o druhou vážnou nehodu. Minulou neděli v tomtéž úseku havaroval jiný motorkář.

V poslední serpentině před vrcholem Sedla narazil do svoditel, přeletěl přes řídítka a zřítil se do hlubokého srázu. Vážně zraněného jej do nemocnice přepravil vrtulník.

Podle svědků byla poslední zářijovou neděli situace na silnici nebezpečná.

"V neděli jsem z Červenohorského sedla volala policistům. Nestačili jsme se divit, jaké brutální motorkářské závody se tam děly. Hlídka tam byla od rána asi do půl čtvrté, to byl relativně klid. Pak odjeli a začalo to. Ohrožovalo nás hned několik motorkářů. Pak asi o hodinu později tam jeden motorkář lehl a byl konec. Ne, že bych mu to přála, ale chovají se fakt nehorázně," uvedla žena z Prostějovska, která daný víkend na Červenohorském sedle trávila.

Motorkáře z České republiky a v hojné míře i z Polska láká nedávno opravený úsek silnice na jižní straně Sedla. Cesta je široká, plná zatáček, s kvalitním asfaltem. Policisté, místní samosprávy, úřady i Ředitelství silnic a dálnic se o zlepšení situace snaží dlouhodobě. Zatím posledním krokem má být připravovaná instalace úsekového měření rychlosti.