Čechy - Vlivem mikrospánku havaroval v úterý hodinu po poledni šestačtyřicetiletý řidič Škody Felicia. Nehoda se stala v obci Čechy.

Řidič usnul za volantem a vyjel s vozem do příkopu. | Foto: Policie ČR

„Řidič usnul za volantem a vyjel s vozem do příkopu. Naboural do dopravní značky, ale dál pokračoval v jízdě a zastavil se až o budovu pohostinství, do níž narazil,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Michaela Sedláčková.

Škoda na vozidle je 20 tisíc korun a na dopravním značení pak 2 tisíce.

„Dechová zkouška u řidiče neprokázala přítomnost alkoholu a muž policistům zaplatil pokutu 1,1 tisíc korun,“ řekla Sedláčková.