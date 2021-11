Na ošetření v hranické nemocnici skončil v pondělí ráno řidič vozu Škoda Octavia, který havaroval na dálnici D 48 ve směru z Bělotína na Polom.

„Starší muž jel v levém jízdním pruhu a přehlédl přenosné svislé dopravní značení, které upozorňovalo na zúžení do pravého pruhu. Nestačil na situaci včas zareagovat a do značky narazil. Část poničené značky náraz odhodil do protisměru a poškodila zpětné zrcátko projíždějícího vozu hyundai,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.