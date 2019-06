Šedesátiletý muž, jedoucí směrem od dálnice D1 směrem na Přerov, skončil v příkopu.

„V katastru obce Horní Moštěnice sjel z prozatím nezjištěných důvodů vpravo mimo silnici do příkopu, kde narazil do vzrostlého keře. Zraněný řidič byl z místa nehody převezen do přerovské nemocnice na vyšetření,“ informovala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Ke zranění dalších osob nedošlo.

„Dechová zkouška vyloučila u řidiče požití alkoholických látek před jízdou. Škoda byla předběžně vyčíslena na 21 tisíc korun,“ pokračovala mluvčí.