Přerov – Vážná nehoda, při které se zranilo pět lidí, se stala ve čtvrtek kolem půl šesté večer na silnici mezi Přerovem a Čekyní. Při neopatrném předjíždění se tam srazila celkem tři auta.

Těžká srážka formanu s opelem a renaultem u Přerova | Foto: HZS Olomouckého kraje

Těžké zranění utrpělo teprve dvouleté dítě, které muselo být hospitalizováno na jednotce intenzivní péče přerovské nemocnice.

Pod čekyňským kopcem se za deště nejdříve čelně srazil předjíždějící opel s protijedoucím formanem, do škodovky pak z boku vrazil ještě Renault Espace.

Nejhůře na srážku doplatili cestující z formanu. Dvouleté dítě, mladý muž a žena skončili v péči lékařů s těžkým zraněním.

Co přesně nehodu způsobilo, nyní intenzivně šetří policisté.

Dvaadvacetiletá řidička vozu Opel Astra, která jela od Přerova na Čekyni, začala v dešti předjíždět Renault Espace. Za jeho volantem seděla čtyřicetiletá žena.

„Při předjížděcím manévru si ale šoférka opelu všimla vozidla Škoda Forman, které jelo v protisměru od Čekyně. Jeho šedesátiletá řidička se snažila vyhnout srážce, a tak strhla řízení doleva," vylíčila krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.

Následkem tohoto úhybného manévru však došlo k čelnímu střetu formanu s opelem.

Po nárazu se forman vytočil kolmo přes silnici, kde do něj narazil ještě další vůz – Renault Espace. Opel Astra skončil v levém silničním příkopu.

Mimo ohrožení života

Při nehodě se zranilo pět lidí. Zatímco řidička Opelu Astra, která neopatrně předjížděla, vyvázla pouze s lehkým zraněním a zotavovat se bude asi týden, nehodu nejhůře odnesla čtyřčlenná osádka formanu.

Šedesátiletá řidička utrpěla lehké zranění, pětatřicetiletý spolujezdec skončil s těžkým zraněním v olomoucké fakultní nemocnici. Doba léčení se u něj odhaduje na tři měsíce.

Středně těžké zranění s dobou léčení na tři týdny konstatovali lékaři také u pětadvacetileté ženy. S těžkým zraněním skončilo na jednotce intenzivní péče přerovské nemocnice také dvouleté dítě.

Doba jeho léčení se odhaduje na osm týdnů. Osádka Renaultu Espace vyvázla bez zranění.

„V našem zařízení byl hospitalizován manželský pár. Žena má lehké poranění v oblasti břicha a zůstala na pozorování na úrazovém oddělení. Muž utrpěl těžké zranění v oblasti pánve, zlomeniny žeber a obličejových kostí a je na jednotce intenzivní péče. Ani jeden z nich naštěstí není v ohrožení života," uvedl mluvčí olomoucké fakultní nemocnice Egon Havrlant.

V přerovské nemocnici skončily dvě ženy a dvouleté dítě.

„Obě utrpěly středně těžké zranění a jsou hospitalizovány na zdejším chirurgickém oddělení. O těžce zraněné dvouleté dítě se starají lékaři jednotky intenzivní péče. Stav všech pacientů je ale stabilizovaný a jsou mimo ohrožení života," doplnila mluvčí přerovské nemocnice Hana Szotkowská.

Přehledný úsek, bez mlhy

Na místě nehody zasahovali také hasiči, kteří vyprošťovali zraněné z havarovaných aut, zajistili odtahovou službu a prováděli úklid vozovky.

„Stalo se to na celkem přehledném úseku ve směru na Předmostí. Řidiči přede mnou mě upozornili, že je místo kvůli nehodě neprůjezdné, a tak jsem to musela otočit a vzít přes Žeravice," popsala jedna z řidiček, která v té době zrovna jela do Čekyně.

Podle jejích slov sice pršelo, ale mlha nebyla.

Alkohol u všech řidičů na místě vyloučila dechová zkouška. Škoda je 55 tisíc korun – dvacet tisíc na Renaultu Espace, pětadvacet tisíc na Opelu Astra a deset tisíc na Škodě Forman.

„Obvinění proti konkrétnímu viníkovi jsme dosud nevznesli, bližší okolnosti i míru zavinění teprve zjišťujeme," konstatovala mluvčí policie Irena Urbánková.