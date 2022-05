Cyklista vjel do skupinky nezletilých chodců, která šla v protisměru při pravém okraji silnice. Dvě děti srazil.

„Prvního nezletilého chodce zasáhl do ramene, ale náraz se obešel bez následků. Druhého chlapce trefil do nohy a musel být převezen do nemocnice, kde zůstal hospitalizován,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

OBRAZEM: Bouračky a autokrosová divočina. Mamutí údolí patří Nikodémovi

Cyklista nadýchal při testu na alkohol nejprve 0,61, a pak 0,57 promile.

„K požití alkoholu před jízdou se mladík přiznal. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z ublížení na zdraví,“ řekla mluvčí.

Motorkář ve Všechovicích nedal přednost, srazil se s autem