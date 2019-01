Přerov – Se žádostí o pomoc při objasnění okolností nehody se obracejí na veřejnost policisté. Neznámý řidič osobního vozu světlé barvy ve verzi combi srazil v úterý 10. března na rondelu u Jateční ulice v Přerově cyklistku. S lehčím zraněním byla převezena do nemocnice.

„Řidič zřejmě při odbočování z kruhového objezdu vpravo na nábřeží Protifašistických bojovníků nedal přednost v jízdě cyklistce, která rondel projížděla ve směru od mostu Míru na Palackého ulici," popsala krajská policejní mluvčí Irena Urbánková. Cyklistka po střetu s autem upadla na zem.

Nehodu oznámila prostřednictvím Městské policie v Přerově, odkud byla převezena do nemocnice. Dechová zkouška neprokázala, že by žena byla pod vlivem alkoholu.

„Svědci nehody, kteří by mohli k případu poskytnout jakékoliv bližší informace, se mohou přihlásit na oddělení obecné kriminality územního odboru policie v Přerově, a to od 7 do 15 hodin, na telefonu 974 778 442, nebo se kdykoliv obrátit na bezplatnou telefonní linku 158," uzavřela.