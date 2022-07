„Doplatila na to osmapadesátiletá žena, která přijížděla na elektrokole směrem k tenisovým kurtům. Narazila do nečekané překážky v podobě otevřených dveří a upadla na silnici. Sanitka ji z místa převezla na vyšetření do nemocnice,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Dechová zkouška neprokázala, že by cyklistka před jízdou požila alkohol a škoda byla vyčíslena na 20 tisíc korun. „Okolnosti nehody dál šetříme,“ dodala.