Pětašedesátiletou cyklistku, která jela na kole Tyršovou ulicí do centra Lipníku nad Bečvou, srazilo ve čtvrtek ráno auto.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

„Osmnáctiletý řidič Škody Fabie jel po stejné ulici a ve stejném směru. Když odbočoval vpravo do Blahoslavovy ulice, ohrozil starší ženu na kole, která pokračovala dál v přímém směru jízdy,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Šofér při odbočování narazil pravou zadní částí auta do přední části kola a cyklistka po nárazu upadla na zem. „Mladík ihned zastavil a poškozené nabídl, že přivolá záchranku, nebo ji odveze do nemocnice. Starší žena to ale odmítla s tím, že musí do práce a není nijak vážně zraněná. Ještě téhož dne ale vyhledala lékařské ošetření a nehodu ohlásila na služebně,“ řekla mluvčí.

Okolnosti nehody policie dál šetří.

