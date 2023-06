S dodržováním zákonů si příliš hlavu nelámal sedmatřicetiletý řidič Škody Octavie, který havaroval v sobotu vpodvečer na silnici v Pavlovicích u Přerova. Opilý šofér ohrozil nejen sebe, ale i malé dítě, které převážel bez autosedačky na zadním sedadle. Policie už zahájila stíhání a muž je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky.

S dodržováním zákonů si příliš hlavu nelámal sedmatřicetiletý řidič Škody Octavie, který havaroval v sobotu vpodvečer na silnici v Pavlovicích u Přerova. Opilý šofér ohrozil nejen sebe, ale i malé dítě předškolního věku, které převážel bez autosedačky na | Foto: Policie ČR

Řidič škodovky projížděl Pavlovicemi ve směru na Kladníky a v opilosti nezvládl jízdu. „Přejel do protisměru a najel nejprve na chodník, kde narazil do kovového sloupku a zábradlí. Jeho jízdu ukončil až náraz do hřbitovní zdi,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Při nehodě u Radvanic zemřela mladá cyklistka. Srazilo ji auto

Policii přivolal svědek z místa nehody. „Hlídka řidiči dala dýchnout a zjistila, že má v krvi 1,58 promile alkoholu. Opakovaný test potvrdil ještě vyšší hodnoty - 1,73 promile,“ doplnila mluvčí.

Nehoda se naštěstí obešla bez zranění řidiče i dítěte. „Během šetření navíc vyšlo najevo, že nezodpovědný šofér a řidič v jedné osobě jel v autě, které nesplňovalo technické podmínky, protože dezén pravého předního kola nebyl v souladu se zákonnými předpisy,“ zmínila. Škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun.