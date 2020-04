V silně podroušeném stavu usedla za volant svého vozu Renault Captur šestapadesátiletá řidička, která projížděla v úterý před půl sedmou ráno Lipnickou ulicí v Přerově.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

„Mířila ve směru od Lýsek, a když chtěla odbočit vlevo do ulice Velká Dlážka, nezvládla řízení. Vyjela i s autem vpravo mimo vozovku, narazila do sloupu veřejného osvětlení, a pak také do přenosného dopravního značení,“ řekla policejní mluvčí Lenka Vanková.