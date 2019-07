/FOTO Z MÍSTA/ V silně podroušeném stavu usedla za volant svého vozu dvaačtyřicetiletá řidička Škody Octavie, která zavinila v pondělí dopoledne nehodu v Jabloňové ulici v Čekyni.

„Podnapilá žena nezvládla jízdu a u jednoho z domů narazila do odstaveného vozu značky Opel. Auto se vlivem nárazu posunulo a nabouralo do betonového květináče. Ženu to ale z míry nevyvedlo a pokračovala dál v nebezpečné jízdě,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.