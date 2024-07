Nehoda se stala na křižovatce v Horní Moštěnici a na několik hodin ochromila provoz ve směru z Přerova na Zlín. „Starší řidič nákladního vozu s návěsem jel po silnici I/55 ve směru od dálnice D1. U Horní Moštěnice začal odbočovat vlevo a nedal při tom přednost protijedoucímu vozu Škoda Octavia, které jelo ve směru od Přerova k dálnici D1,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Řidič osobního auta nestihl na manévr náklaďáku zareagovat a narazil přední částí auta do boku návěsu. Náraz odhodil škodovku do protisměrné části vozovky, kde se srazila s projíždějícím autem značky Fiat. To jelo ve směru od dálnice.

„Při nehodě došlo ke zranění pětadvacetiletého řidiče škodovky, který byl převezen do přerovské nemocnice, ale také dvou mladých dívek ve věku 16 a 18 let, jež cestovaly v autě spolu s ním. Obě skončily ve Fakultní nemocnici Olomouci,“ řekla mluvčí.

Ostatní účastníci nehody zranění neutrpěli. „Zasahovali jsme na místě třemi sanitními vozy. Dvě ženy byly převezeny do FN v Olomouci se středně těžkým zraněním, mladý řidič osobního auta vyvázl s lehkým zraněním," upřesnil krajský mluvčí záchranky Břetislav Bolard.

S vyprošťováním osob z havarovaných vozidel pomáhali přerovští hasiči. „Spolujezdce a řidiče z jednoho auta jsme museli vyprostit z vraku s pomocí hydraulických nástrojů. Protože byly zcela zdeformované dveře na straně spolujezdce, odstřihli jsme hydraulickými nůžkami béčkový sloupek, odstranili zadní dveře a vytvořili tak přístup k oběma zraněným. Na páteřní desce jsme je poté vyprostili ven a předali do péče lékařů zdravotnické záchranné služby,“ shrnula krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Místo zásahu hasiči zajistili proti vzniku požáru, asistovali i odtahovým službám a postarali se o úklid vozovky. Na místo byl povolán i technický speciál. Po dobu zásahu a vyšetřování příčin nehody byla silnice uzavřena. Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Přerov. Dechové zkoušky byly u všech účastníků nehody negativní a škoda se odhaduje na 520 tisíc korun.