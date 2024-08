„Dvaadvacetiletý řidič vozu Mazda podle prvotních informací z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla Kia. Šofér Mazdy se při nehodě zranil a po vyproštění ho transportovala letecká záchranka do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ vylíčil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Lehké zranění utrpěla také spolujezdkyně z protijedoucího vozu Kia.

„Řidič Mazdy se kvůli zranění nemohl podrobit dechové zkoušce na alkohol či testu na jiné návykové látky, a proto byl u něj nařízen odběr krve v nemocnici,“ doplnil mluvčí.

Příčiny a okolnosti nehody jsou v šetření. Silnice byla během vyšetřování nehody uzavřena.