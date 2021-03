Opilec se netrefil na dřevohostický most, takto felicii obrátil na střechu

Silně podnapilý vyrazil v pondělí ráno do ulic devětapadesátiletý řidič Škody Felicie, který mířil Dolní ulicí v Dřevohosticích do centra obce. Protože byl pod vlivem alkoholu, nezvládl po projetí levotočivé zatáčky vjezd na most přes říčku Moštěnku.

Nehoda felicie v Dřevohosticích | Foto: Policie ČR