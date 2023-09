/GALERIE/ Nehoda jako vystřižená z akčního filmu se stala ve středu odpoledne v Polní ulici v Přerově. Řidič kamionu s návěsem sjel ze silniční estakády a pokračoval k Tržní ulici v průběžném levém pruhu.

Kuriózní nehoda se stala ve středu odpoledne v Polní ulici v Přerově. Řidič kamionu přehlédl osobní vůz a tlačil ho po silnici před sebou. | Foto: Deník/- Policie ČR

„Po několika metrech jízdy se začal zařazovat do pravého jízdního pruhu a narazil při tom předním rohem tahače do osobního auta Volkswagen, které jelo souběžně s ním. Šofér kamionu ucítil odpor a už při pohledu do zrcátka zjistil, že osobní auto tlačí před sebou,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Jaký bude další osud sochy Rudoarmějce v Přerově? Rozhodnou zastupitelé

Třiačtyřicetiletý řidič náklaďáku přivolaným policistům řekl, že při přejíždění z jednoho pruhu do druhého auto vůbec neviděl a muselo být v takzvaném mrtvém úhlu. „Řidička osobního vozu skončila na ošetření v přerovské nemocnici,“ řekla mluvčí.

Dechová zkouška neprokázala, že by některý z účastníků nehody požil před jízdou alkohol. Škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun. Okolnosti střetu i míru zavinění policie dál šetří.