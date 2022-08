„Ohledáním nebylo zjištěno, že by na jeho smrti měla podíl další osoba. Do dnešního dne se nám bohužel nepodařilo odhalit jeho totožnost,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policie se proto obrací se žádostí o pomoc na širokou veřejnost, zda by nepomohla se zjištěním identity neznámého muže ve věku zhruba 25 až 40 let. Pomoci by mohla třeba i jizva v levém podbřišku.

„Jednalo se o muže štíhlé, atletické postavy, vysokého 194 cm a vážícího 67 kilogramů. Vlasy měl světle hnědé, krátké, možná i vlnité s délkou do 5 centimetrů. Hlava je tvaru oválného se světlým obočím, tenkými k hlavě přilehlými uchy a bradkou a knírem do délky 0,8 centimetru. Dalším identifikačním znakem je jizva v levém podbřišku. Barvu očí se nám nepodařilo zjistit,“ popisovala policejní mluvčí.

Ve vodě Hranické propasti našli mrtvolu

Jakékoliv informace k totožnosti neznámého muže, případně poznatky k místu, kde se pohyboval nebo pobýval v posledních týdnech, mohou lidé oznámit na bezplatnou linku 158. S informacemi je možné kontaktovat policisty i na telefonní lince 974 778 337 nebo 601 365 551.

„Také se nám doposud nepodařilo ustanovit osobu či osoby, které v dané lokalitě Hranické propasti provádí úklid odpadkových igelitových pytlů. Proto se obracíme i na ně, nebo na svědky, kteří mají informace o úklidu těchto prostor, aby nás kontaktovali,“ dodala policejní mluvčí.

Hranická propast je obrovskou zásobárnou vody, ukázal výzkum. Co překvapilo?