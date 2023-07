O tom, že alkohol je špatný rádce, se na vlastní kůži přesvědčili řidiči z Přerovska, které kvůli jejich prohřeškům začali stíhat policisté. K první kolizi, kterou má na svědomí alkohol, vyjížděli dopravní policisté v sobotu večer do Lipníku nad Bečvou.

Třiatřicetiletý řidič dodávky nezvládl v sobotu v ulici Novosady v Lipníku nad Bečvou řízení a vyjel mimo komunikaci. Najel na chodník, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení. Ten se po nárazu poroučel k zemi. Auto se zastavilo až o zděné oplocení dom | Foto: Deník/- Policie ČR

„Třiatřicetiletý řidič dodávky nezvládl v ulici Novosady řízení a vyjel mimo komunikaci. Najel na chodník, kde přední částí auta narazil do sloupu veřejného osvětlení. Ten se po nárazu poroučel k zemi. Auto se zastavilo až o zděné oplocení domu,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že na řidičovu jízdu mělo značný vliv popíjení alkoholu.

Šofér se při nehodě zranil a při testu na alkohol nadýchal nejprve 1,64, a poté 1,63 promile. Odběr krve v nemocnici ale odmítl. Protože u sebe neměl řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozu, nemohly mu být doklady zadrženy. Škoda je 160 tisíc korun. Policie už šoféra začala stíhat pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Měl více než tři promile, neměl řidičák

Vyjíždění z kolmého parkovacího stání se nezdařilo v neděli před pátou hodinou ranní osmatřicetiletému řidiči vozu Škoda Fabia, který zaparkoval v ulici Dr. Milady Horákové v Předmostí. Také on před jízdou pil alkohol, a to opravdu pořádně. „Při manévru narazil předním nárazníkem auta do zadní části zaparkovaného vozu Hyundai.

Přivolaná hlídka dala muži dýchnout a zjistila, co způsobilo jeho nepozornost. Při prvním testu se hodnota zastavila na 3,40 promile, při druhém se ještě zvýšila na 3,51,“ řekla. Výzvu na odběr biologického materiálu v nemocnici ale muž odmítl.

Kontrola zjistila, že podezřelý není vlastníkem žádného řidičského oprávnění. Škoda byla vyčíslena na 10 tisíc korun. I tento muž je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky.