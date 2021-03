Stejná nehoda se stala i ve čtvrtek kolem sedmé hodiny večer. Tentokrát ale náklad zavadil o spodní část železobetonového mostu a podpěra pro rotační pec o váze asi tři tuny se po kontaktu s překážkou zřítila na silnici.

„Osmatřicetiletý řidič nákladního vozu s návěsem, který jel ve směru od Olomouce, nerespektoval zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška překračuje vyznačenou mez čtyř metrů. Kamion vjel pod železniční most a zavadil nákladem o jeho spodní část,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Náklad se sesunul k zemi a kamion uvízl pod podjezdem. Silnice byla asi dvě hodiny neprůjezdná v obou směrech a dopravu na místě regulovali policisté společně se strážníky. Pracovník Českých drah, který zkontroloval mostovku, naštěstí nepotvrdil, že by došlo k jejímu poničení.

„Vlaky tedy mohly po kratší pauze opět projíždět v obou směrech,“ řekla policejní mluvčí. S naložením a odklizením překážky pomáhal jeřáb.

Provoz pod podjezdem v Předmostí se podařilo znovu obnovit dvacet minut před devátou hodinou večer. Alkohol u řidiče kamionu vyloučila dechová zkouška a za hazardní manévr vyfasoval pokutu 2 tisíce korun. Na mostě škoda nevznikla, na nákladu se odhaduje na 60 tisíc.

Podobné kousky řidičů kamionů by se měly stát minulostí až poté, co bude v květnu letošního roku zprovozněna estakáda nad železniční tratí v Předmostí. Ta by měla odvést kamionovou dopravu z problematického podjezdu.

Přerovští policisté si během února posvítili v rámci dopravně-bezpečnostní akce Kamion na šoféry, kteří nedodržují zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun a snaží se dostat do města. „Během tohoto opatření jsme zjistili 78 přestupků a rozdali blokové pokuty v celkové výši 52,5 tisíce korun,“ zmínila Miluše Zajícová. Kontroly provádějí policisté ve spolupráci se strážníky i nadále v rámci běžného výkonu služby. (pu)