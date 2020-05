K první nehodě došlo ve středu kolem desáté hodiny dopoledne. Řidiči vozu Citroen Berlingo, který mířil z Kokor na Přerov, zkřížila cestu lesní zvěř.

„Vyběhla z příkopu bezprostředně před auto a řidič už neměl šanci zareagovat. Náraz zvíře vymrštil zpět do příkopu, odkud uteklo na pole. Škoda na autě je 20 tisíc korun,“ popsala mluvčí policie Lenka Vanková. Dechová zkouška nepotvrdila, že by řidič usedl za volant opilý.

S jezevcem se potkal jen o několik minut později řidič vozu Peugeot, který mířil z Bělotína na dálnici D1.

„Jezevec vběhl z pravé strany bezprostředně před auto. Řidič už bohužel nedokázal střetu zabránit a do zvířete narazil předkem svého vozu. Náraz jezevce usmrtil,“ dodala. Ke zranění posádky auta nedošlo a škoda je 35 tisíc korun.

Lesní zvěř překřížila ve čtvrtek nad ránem cestu také řidiči vozu Mercedes Benz, který jel z Prosenic do Přerova. Ani on nedokázal včas zareagovat a do zvířete narazil. Po nárazu odběhlo do pole. Na autě je škoda 20 tisíc korun a nehoda se obešla bez zranění osob. Orientační dechová zkouška byla u řidiče negativní.