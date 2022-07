"Nevěnoval se řízení jak by měl, podíval se na svého spolujedoucího a když se pohledem vrátil zpět na vozovku, viděl že je zle. Před ním se totiž, aniž by to zpozoroval, vytvořila kolona pomalu jedoucích vozidel a on již nestačil dostatečně rychle na vzniklou situaci zareagovat," popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Šofér volkswagenu nestačil dobrzdit a narazil do octavie, která skočila do dodávky před sebou. Ta trefila vůz Kia Venga který ještě lehce vrazilo do dalšího auta před ním. Jeho řidič náraz zřejmě ani necítil, protože nereagoval a dál pokračoval v cestě.

Nehoda se naštěstí obešla bez vážnějších zranění, pouze spol ujezdce ze škodovky odvezla sanitka s lehčím zraněním do přerovské nemocnice, kde ho předala zdravotnímu personálu na další vyšetření.

"Provedené dechové zkoušky vyloučily, že by některý z řidičů řídil pod vlivem alkoholu. Z řetězové nehody je podezřelý osmnáctiletý cizí státní příslušník. Událost je nadále v šetření dopravních policistů," uzavřela policejní mluvčí.