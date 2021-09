„Škoda byla vyčíslena na 130 tisíc korun. Dechová zkouška ani u jednoho z účastníků nepotvrdila, že by řídil pod vlivem alkoholu,“ doplnila. Okolnosti toho, jak ke střetu došlo, policisté šetří.

„Při tom ale přehlédl motocykl Suzuki, který jel v protisměru. Auto do čtyřiačtyřicetiletého motorkáře, který jel k náměstí, narazilo. Ke zraněnému motorkáři vyjížděla nejprve rychlá, a pak i letecká záchranka,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.