„Řidič dodávky sjel mimo dálnici D1 a havaroval pod mostem. Protože zůstal zaklíněný v autě, vyprošťovali jsme ho s pomocí hydraulických nástrojů - využili jsme rozpínáky, nůžky i střihače pedálů. Zraněný byl poté předán do péče lékařů letecké záchranné služby, jejíž posádce jsme asistovali při transportu do vrtulníku,“ popsala krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.